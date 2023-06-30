Geçtiğimiz günlerde VASKİ'ye su sıkıntısını dile getirmek için giden bir mahalle muhtarına yönelik gerçekleştirdiği saldırı ile kentin gündemine düşen Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'ın görevden alınacağı iddia edildi. Kaplan hakkında geçtiğimiz günlerde de Van Valiliği tarafından inceleme başlatılmıştı.

DEPREM ARAYA GİRMİŞTİ

VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'ın görevden alınacağı yönünde Şubat ayının başında da bir iddia ortaya atılmıştı. Şubat ayında meydana gelen yıkıcı depremler sonrası Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve ekibi Malatya'da görevlendirilmiş, Kaplan ise MASKİ'deki çalışmalara katılmıştı. Deprem ve görevlendirme durumundan dolayı Kaplan görevine devam etmişti. Ozan Balcı ve Cem Ülker Kaplan'ın arasındaki mesafe ise dikkat çekmişti.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'ın şimdilik görevine devam ettiği öğrenilirken, görevden alındığı yönündeki iddiaları ise Van Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedildi.