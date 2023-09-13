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WanHaber – Fatma Öztürk

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından değerlendirilen Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın (VanTSO) hazırladığı “Kapasite Raporu” kapsamında tam puan alarak hızlı, güvenli ve iyi hizmet kapsamında çalışma yürüten odalardan biri oldu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası, hazırladığı “Kapasite Raporu” ile tam puan alarak, odaya bağlı üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren bir belge aldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası resmi hesapları üzerinden yapılan paylaşımda; “Odamız tarafından hızlı, güvenli ve iyi hizmet kalitesi kapsamında hazırlanan “Kapasite Raporu” hizmetleri, Türkiye Odalar Birliği (TOBB) tarafından tam puan ile değerlendirilerek başarıyla taltif edilmiştir. Üreticimize ve sanayicimize hayırlı olsun” denildi.