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WanHaber - ÖZEL

Van Spor Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. 2023-2024 sezonun da şampiyonluk hedefleyen Van Spor FK, taraftarın gücünü arkasında hissetmek istiyor.

Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde stadı dolduran taraftarlardan memnun kalan Van Spor FK, 2023-2024 sezonunda taraftarı ile birlikte şampiyonluğu göğüslemek istiyor.

2023-2024 sezonunda, Van Spor'un sahasında oynayacağı müsabakalarda geçerli olacak kombine bilet satışlarının 5 Ağustos'da satışa sunulacağı duyuruldu.

Kombine bilet satışından elde edilen gelirin, Van Spor FK'ya destek olunması konusunda büyük önem arz ediyor.

"TAKIMIMIZA DESTEK OLMAYA BEKLİYORUZ"

Sosyal Medya hesapları üzerinden kombine bilet satışlarına 5 Ağustos'da başlayacaklarını duyuran Van Spor FK, "Büyük Van Spor Taraftarı Şimdi Destek Zamanı, 2023/2024 sezonu kombine biletlerimiz 5 Ağustos dan itibaren Vanspor Store’da satışa sunulacaktır.

Kırmızı Siyah renklere gönül vermiş, her koşulda Vanspor'umuzu şartsız destekleyen, içeride dışarıda her daim armanın peşinde olan taraftarımız ,bu yıl satın alacağınız kombinelerle Vanspor tarihinde bir rekor kırma arzusundayız. Siz büyük Vanspor sevdalılarını takımımıza destek olmaya bekliyoruz. Sen yoksan bir eksiğiz, hem takımına hem şehrine sahip çık. Bir kombine al ve aldır" ifadelerine yer verdi.

Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlara çağrıda bulunarak, Van Spor'a destek olunması gerektiğini vurguladı.

İŞTE KOMBİNE FİYATLARI

VİP: 15.000 TL

1982 tribün: 5.000 TL

MARATON: 1.500 TL

KALE ARKASI: 700 TL

Mehmet Salih Giyci