Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK’de son iki haftada kaybedilen puanların üzüntüsü yaşanırken, kulüp Teknik Direktör Serhat Gülpınar’a ilişkin bir açıklama yaptı.

Bazı sosyal medya hesaplarından “Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yolların ayrıldığı” haberlerinin paylaşıldığı belirtilen açıklamada, bu durumun gerçeği yansıtmadığına vurgu yapıldı.

“Kamuoyuna” başlığı ile yapılan açıklamada şöyle denildi; “Bazı sosyal medya mecralarında yer alan "Vanspor FK, Teknik Direktörümüz Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı" şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz, Serhat Gülpınar yönetiminde çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Taraftarlarımızdan, yalnızca resmi hesaplarımızdan yapılan açıklamalara itibar etmelerini rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”