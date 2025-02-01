Van Valisi Ozan Balcı, Artı Değer Van Spor FK – Giresunspor maçını tribünlerden izledi. Maçın devre arasında sahaya inerek taraftarlarla konuşan Vali Ozan Balcı, Van Spor’a tesis yapacaklarının müjdesini verdi.

Vali Balcı; “Sporu ve Van Spor’u destekleyen bir vali olarak başkan ve taraftarlarla konuştuk, inşallah yer seçimi yapıyoruz, ona uygun tesis projesini yapıp, havalar ısınınca Van Spor FK tesislerinin inşaatını başlatacağız. Ayrıca hem antrenman sahalarını, hem de tesisleri yapacağız, böylece altyapıya da destek vermiş olacağız. Bu şekilde Van Spor ileride daha büyük başarılara imza atacak” dedi.

Vali Balcı’nın tesis yapılacağını söylemesinin ardından Gölkentliler Taraftarlar Derneği Başkanı Nevzat Aslan da; ““Tesis için sayın valimiz temelleri atıyor, tesis ve stat için de Cumhurbaşkanına talepte bulunmuşlar. Sayın valimize de yapımına başlanacak tesis için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Van’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Van’a stat yapılması talimatı vermişti.