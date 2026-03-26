Milli ara nedeniyle birkaç günlük izin yapan Van Sporlu futbolcular, yarın kentte toplanarak lig hazırlıklarının startını verecek. Temsilcimiz, 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, 32. hafta karşılaşmasında sahasında SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaşmış ve mücadele 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla play-off hattından uzaklaşan Vanspor FK, kalan 6 karşılaşmada alacağı puanlarla ve rakiplerinin puan kaybını bekleyerek yeniden play-off potasına girmeyi arzuluyor.

ZİRVEDE HEYECAN ARTIYOR

Trendyol 1. Lig’de heyecan giderek artarken, zirve yarışında birbirine yakın puanlara sahip takımlar arasında kıyasıya mücadele yaşanıyor. Aynı şekilde play-off hattı ve küme düşme hattındaki takımlar arasında da puan farklarının az olması, ligdeki çekişmeyi zirveye taşıyor.

VANSPOR’DA İZİN BİTİYOR, FUTBOLCULAR YARIN VAN’DA TOPLANIYOR

Son haftalara girilirken puan kayıplarının telafisinin zorlaştığı ligde 33. hafta heyecanı yaşanacak. Milli maç arası nedeniyle lige verilen aranın ardından temsilcimiz, Sarıyerspor maçından sonra kısa bir izin yapmıştı. İznin tamamlanmasının ardından Van Spor kafilesi yarın Van’da toplanarak çalışmalara başlayacak.

TAKIM HAZIRLIKLARA BAŞLAYACAK

Kısa bir aranın ardından İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, yarın Van’da toplanarak 33. haftada deplasmanda karşılaşacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başlayacak.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde çalışmalarına başlayacak olan Van ekibi, zorlu mücadele öncesi güç depolayacak.

Temsilcimiz, 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Aktepe Stadı’nda oynanacak mücadele saat 13.30’da başlayacak.

İki takım arasında ligin ilk devresinde Van’da oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.