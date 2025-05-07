Artı Değer Van Spor FK, play-off 1. turunda yarın deplasmanda Menemen Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Bu maç için son hazırlıklarını dün Van’da gerçekleştiren Artı Değer Van Spor FK, önce üst tura ardından da basamakları bir bir tırmanarak üst lige çıkmayı arzuluyor.

Moralli bir şekilde son antrenmanını yapan Van Spor’u taraftarlar da yalnız bırakmadı ve destekledi.

Artı Değer Van Spor FK, Nesine 2. Lig Play-Off 1. Turunda yarın (8 Mayıs Perşembe) saat 20.00’de deplasmanda Menemen Futbol Kulübü ile karşılaşacak.