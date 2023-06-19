Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Yeni sezon öncesi olağan genel kurulunu yapan ve yeni yönetimini belirleyen Vanspor FK, elini çabuk tutmaya çalışıyor.

Yönetim içinde görev dağılımını yapan, ardından Transfer Komitesini de belirleyen Van Spor Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına başladı.

İlk olarak iç transferlere başlayan Vanspor FK transfer komitesi, dış transfer içinde görüşmelerini sürdürüyor.

İLK İMZA HASAN BİLAL’DEN

İç transferde ilk olarak tecrübeli isim Hasan Bilal ile anlaşmaya varan Vanspor Futbol Kulübü, 2023-2024 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan Hasan Bilal’in sözleşmesini 2024-2025 sezonuna kadar uzattı.

Geçtiğimiz sezon toplamda 33 maça çıkan Hasan Bilal, kanat oyuncusu olmasına rağmen 9 kez fileleri havalandırdı. Ligde 4'te asisti bulunan Hasan Bilal, beklenenin üzerinde iyi bir sezon geçirdi.

Galatasaray'ın alt yapısında yetişen ve milli takımda forma şansı da bulan Hasan Bilal, Kasımpaşa ve Sakaryaspor gibi takımlarda da forma giydi.

VANSPOR FK DIŞ TRANSFERE ODAKLANDI

İç transferde sayılı isimle görüşme gerçekleştiren ve bu isimlerle sözleşme imzalamak isteyen Vanspor FK, dış transferde de ince eleyip sık dokuyarak adım atma arzusunda.

Bu konuda teknik direktör Mustafa Sarıgül’ün oluşturduğu listeye bağlı kalarak hareket etmek isteyen transfer komitesi, diğer taraftan da birkaç farklı kulvardan transfer edebileceği futbolcuları mercek altına alarak yakın markaj uyguluyor.

Bir haftaya kadar iç transfer çalışmalarını tamamlaması beklenen Vanspor Futbol Kulübü’nün, ardından dış transfere yönelmesi bekleniyor.