Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 2. Tur ilk maçında sahasında önemli bir sınava çıkacak olan Artı Değer Van Spor FK, avantajlı bir skorla ikinci maça çıkmak istiyor. Sahaya galibiyet için çıkacak olan temsilcimizde teknik sorumlu Murat Yıldırım ilk 11 kararını verdi.

Artı Değer Van Spor FK sahaya:

Taha Cengiz Demirtaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Sabahattin Destici, Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara, Eyüp Akcan, Harun Kavaklıdere, Mert Örnek, ve Okan Eken ilk 11’i ile çıkacak.

Temsilcimizin yedek kulübesinde ise

Abdulsamed Damlu, Batuhan Kör, Erdem Seçgin, Massıs Gülük, Serkan Odabaşoğlu, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Hasan Bilal, Ayberk Kaygısız, Medeni Bingöl, Samed Ali Kaya görev bekleyecek.

Motolux 68 Aksarayspor ise;

Ali Türkan, Oğuzhan Açıl, Onur Ramazan Toprak, İbrahim Yılmaz, Atamer Bilgin, Ahmet Kağan Malatyalı, Ahmet Abdullah Çakmak, Sezer Yıldırım, Cengiz Ötkün, Abdurrahman Canlı, Onur Ural ilk 11’i ile mücadeleye başlayacak.

Konuk ekibin yedek kulübesinde ise;

Hüseyin Yılmaz, Özgür Baran Aksaka, Doğan Ateş, Yasin Abdioğlu, Erkan Sasa, Muhammet Onur Başyiğit, Şahin Fıstıkcı, Ahmet Necat Aydın, Ercan Yazıcı, Kral Hanifi Deniz oturacak.

Artı Değer Van Spor FK – Motolux 68 Aksarayspor maçı Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve mücadele saat 16.00’da başlayacak.