Nesine 2. Lig’de Play-Off heyecanı yarın kaldığı yerden devam edecek. Kırmızı Grup Play-Off 1. Turu’nda Menemen Futbol Kulübü’nü saf dışı bırakarak 2. Tura yükselen temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 2. Tur ilk maçında sahasında Motolux 68 Aksarayspor’u konuk etmişti. Her iki ekibin de büyük mücadele ortaya koyduğu maç, atılan karşılıklı gollerle 2 – 2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

RÖVANŞ MAÇI YARIN

Nesine 2. Lig Play-Off 2. Tur rövanş maçı yarın oynanacak. Temsilcimiz, deplasmanda Motolux 68 Aksarayspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını Van’da gerçekleştiren ve ardından Aksaray’a hareket eden temsilcimiz, maç saatine kadar burada kampa girecek.

Güçlü rakibi karşısında tüm kozlarını sahaya sürerek kazanmayı amaçlayan Artı Değer Van Spor FK, taraftarlarının da büyük umudu olan 3. Tura, ardından da finale adını yazdırmak, son olarak da hayalleri gerçekleştirerek 1. Lig’e çıkmak istiyor.

2 – 2’lik maçın rövanşı yarın (16 Mayıs Cuma) Aksaray Dağılgan Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak. Ev sahibi takım, cezası nedeniyle taraftarlarından yoksun olarak maça çıkacak.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Motolux 68 Aksarayspor – Artı Değer Van Spor FK maçı canlı olarak ekranlara taşınacak. Saat 16.00’da başlayacak mücadele HT Spor TV’den canlı olarak yayınlanacak.

3. TURDA RAKİP ELAZIĞSPOR OLACAK

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 2. Tur rövanş maçını kazanan takım 3. Tura yükselecek. Kırmızı Grup’ta 3. Tura yükselen takımın rakibi ise, yarışa bu turdan katılacak olan Çimentaş Elazığspor olacak.