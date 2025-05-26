Çimentaş Elazığspor – Artı Değer Van Spor FK bugün Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Zorlu geçmesi beklenen karşılaşmayı Vanlılar yakından takip edecek. Bu maç için Cumhuriyet Caddesi Van Kent Meydanında dev ekran kurulacak ve Vanspor taraftarları karşılaşmayı dev ekrandan takip edebilecek.

Play-Off 3. Tur ilk karşılaşmasında evinde Çimentaş Elazığspor’u sahasında konuk eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 4-1’lik farklı bir galibiyetle rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etmişti. Kırmızı siyahlı ekip deplasmanda rakibini mağlup ederek finale çıkmayı hedefliyor.

Rövanş maçı bugün saat 20.00’da Elazığ Stadyumunda oynanacak. Vanlıların adeta gözü kulağı Elazığ’da olacak. HT Spor TV ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşma için kentte heyecan dorukta.

VAN’DA DEV EKRAN KURULACAK

Taraftarların heyecanla takip edeceği rövanş karşılaşması öncesi Van Kent Meydanında dev ekran kurulacak. Van’da maç heyecanını birlikte yaşamak isteyen taraftarlar zorlu mücadeleyi kent meydanında kurulan dev ekrandan takip edecek.

Van Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Sen yoksan bir eksiğiz, Kent Meydanına tüm halkımız davetlidir.” denildi.