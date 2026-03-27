Van’da sabah saatlerinde kar yağışına uyanan Vanlılar, “baharı beklerken kış geri döndü” yorumunda bulundu. Son haftalarda gündüz saatlerinde güneşin yüzünü gösterdiği Van’da, akşam saatlerinde ise yer yer yağmur ve kar yağışı görüldü. Hafta başından bu yana kent merkezinde aralıklarla yağmur etkili olurken, bazı ilçelerde kar yağışı kendini gösterdi.

Sabah saatlerinde Vanlılar güne karla karışık yağmurla başladı. Kısa sürede kar yağışına dönen yağış, özellikle işe gitmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Park ve bahçeler beyaz örtüyle kaplanırken, eriyen kar nedeniyle kaldırım ve yollar suyla doldu. Altyapı yetersizliği nedeniyle yağış sonrası sık sık su birikintilerinin oluştuğu kentte, bu kez karın erimesiyle birlikte cadde ve sokaklarda yürümek güçleşti.

21 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI

Van’da etkili olan kar yağışı özellikle kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Bahçesaray’da 3 mezra yolu, Başkale’de 1 mahalle ve 2 mezra yolu, Çatak’ta 2 mahalle ve 10 mezra yolu, Saray’da ise 3 mahalle yolu olmak üzere toplam 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

UYARI YAPILMIŞTI

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak Van’ın kuzey ve güney ilçeleri için uyarıda bulunmuştu. Yapılan açıklamada, 27 Mart Cuma günü saat 01.00 ile 22.00 arasında kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtilmişti.