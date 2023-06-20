Wanhaber / Ramazan Çetin

Vanlı üreticilere, ürün kaybı yaşamaması için elma iç kurdu ilaçlama uyarısı yapıldı.

Van meyveciliğinin ana ürünü olan elma için, ciddi zararlı olabilecek elma iç kurduna karşı tedbirli davranılması isteniyor.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, elma iç kurduna karşı 1. Döl 2. İlaçlamanın Tuşba, İpekyolu, Edremit, Bahçesaray ve Çatak İlçelerinde bugün, Gevaş, Gürpınar, Muradiye ve Erciş ilçelerinde ise yarından itibaren başlanması gerektiği hatırlatıldı.

Üreticilerin ürün kaybı yaşamaması için ilaçlamanın önem arz ettiği belirtilirken, ilaçlamanın rüzgarsız havada ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Elma iç kurdu mücadelesi yanı sıra üreticilerin tarımsal üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları her türlü teknik konuda bilgi almak için en yakın İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat edebilecekleri kaydedildi.