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WanHaber – ÖZEL

Van’da 13 ilçede girişimci kadınların desteklenmesi adına oluşturulan kadın kooperatifleri bünyesinde kurulan işletmelerle Van’ın yöresel yiyecekleri dünyaya pazarlanıyor.

İş hayatına girmelerini sağlamak ve üretime teşvik etmek adına başta Van Valiliği, İl Tarım ve Orman Bakanlığı, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ortaklığında kadınlar destekleniyor.

Peynir, bal, ceviz, konserve, erişte, reçel ve çeşitli yöresel ürünleri pazarlayan kadınlar, e-ticaret ile ürettikleri ürünleri dünyanın çeşitli yerlerine de gönderiyor. Başta yöresel ürünler olmak üzere, geleneksel el motifleri, süs eşyaları ve giysilerin de pazarlaması yapılan ürünlerle kadınlar sosyal ve ekonomik hayatta adından söz ettiriyor.

Girişimcilik alanlarında bilgi ve beceri kazandırmak ve istihdamda sayılarını artırmak adına desteklenen kadınlar aynı zamanda üretim atölyeleri ve fabrikalar kurarak kurumsallaşmayı hedefliyor. Hibe desteği de alan kooperatif üyesi kadınlar aynı zamanda uzman öğreticiler tarafından eğitimler alıyorlar.

Haber: Fatma Öztürk