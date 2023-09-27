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Wanhaber / Özel

Türkiye’nin 3. büyük turizm fuarı olarak tanımlanan 13.Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı, yarın düzenlenecek olan programla kapılarını açacak.

28 Eylül - 1 Ekim 2023 tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan fuar yarın saat 14.00’ten sonra ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. İpekyolu Expo Fuar A.Ş tarafından düzenlenecek olan fuara yurt içi ve yurt dışından çok sayıda firma katılım sağlayacak.

Turizm sektörüne önemli katkı sunması hedeflenen fuar 28 Eylül – 01 Ekim tarihleri arasında açık olacak. 100 bin ziyaretçi hedefi konulan fuar kapsamında turizm paneli de düzenlenecek. “Van'da Turizm: Mevcut Durum ve Öneriler” başlıklı panelde Van turizmi konuşulacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suvat Parin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Fatma Eban, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bahadır İnanç Özkan’ın sunum gerçekleştireceği panelin moderatörlüğünü de Doç. Dr. Hacer Arslan Kalay yapacak. Panel 29 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde olacak.

Haber: Umut Tarhan