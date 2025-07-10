Milli formayla Türkiye’yi temsil eden Şeyma Düztaş, turnuvada gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Türkiye Boks Milli Takım sporcuları toplamda 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı. Bu madalyalardan biri de Şeyma Düztaş’ın oldu.

TÜRKMENOĞLU, “BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİM”

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Şeyma Düztaş’ın başarısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Türkmenoğlu, “28 Haziran - 07 Temmuz 2025 tarihleri arasında Kazakistan’ın Astana şehrinde düzenlenen Büyükler Dünya Boks Kupası’nda, 81 kg kategorisinde ülkemizi milli forma ile temsil eden hemşerimiz Şeyma Düztaş, Dünya Üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı! Milli sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum!” ifadelerini kullandı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da turnuva sonrası yaptığı açıklamada madalya kazanan Vanlı Şeyma Düztaş’ı diğer sporcuları kutladı.