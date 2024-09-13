Bakan Işıkhan, Van Valiliği ve AK Parti Van il Başkanlığı ziyaretinin ardından kentte bulunan bir otele geçti. Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden işten çıkarılan işçiler İpekyolu Belediyesi önünden otel önüne kadar yürüyerek, otele gelen Bakan Işıkhan’la dışarıda ayaküstü görüştü.

İşçilerin işlerine dönme sürecinde bakanlık olarak üzerlerine ne düşüyorsa yapacaklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Sendikamızı kutluyorum. Türkiye’nin neresinde olursa olsun her zaman işçilerimizin yanındayız. Bugün Van’dayız ve sizlerle birlikteyiz. Bu pankartları taşımak onurlu bir şeydir. İnşallah en kısa sürede işinize dönmeniz noktasında haklı mücadelenizi desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

HAK-İŞ HİZMET İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz de, Bakan Işıkhan’a mağdur edildiklerini söyledi. Başkan Akdeniz, “Sayın Bakanım 1 Mayıs işçi bayramının hemen ardından birçok ilçemizde işçilerimizin işlerine son verildi. Bayramı buruk geçirdiler. Okullar açıldı, işçilerimiz çocuklarının ihtiyaçlarını gideremediler. 133 gündür belediye önündeki çadırda eylemimiz devam ediyor. Bu insanların tamamı güvenilir insanlardır. Biz sizlere güveniyoruz. Allah rızası için mağdur olan arkadaşlarımızın bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini sizlerden talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.