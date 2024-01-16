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Siyasi partilerde yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Bu kapsamda aday belirleme sürecini sürdüren partilerin yanı sıra aday adayı başvurularını alan partiler de yoğun bir çalışma yürütüyor.

Van’da iş insanı Faruk Tasan, Hüda Par’dan Tuşba ilçesi için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Faruk Tasan, başvuru esnasında yaptığı açıklamada; “2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Tuşba Belediye Başkanlığı Adaylığı için bugün Hüdapar İl Başkanlığımıza aday adaylığı başvurusunda bulunduk. Rabbim hayırlara vesile etsin. Liyakatli kadrolarla ilçemizin çok daha iyi yönetilebileceğine inanıyoruz. Hüdapar olarak ilçemizin sorunlarını ve çözüm önerilerini iyi biliyoruz” dedi.

Tasan, kendisini de şu şekilde tanıttı; “Daha önce Hüdapar Van İl Başkan Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum. Aynı zamanda Van TSO Yüksek İstişare Kurulu, Müsiad, Haksiad, Perder gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği yaptım. Başkanlık görevim boyunca halk ile iç içe oldum ve halkın sorunlarını iyi bilen biriyim. Hizmet sürem içerisinde halkın da takdirini gördüğüme inanıyorum. Halkımıza daha iyi hizmet edebilmek adına bugün Hüda Par’da aday adaylığı başvurusunda bulundum. Rabbim hayırlı eylesin.”.

Hüda Par İl Başkanı Av. Rasim Sayğın ise; “Faruk Tasan değerli bir çalışma arkadaşımızdır. Çalışkan ve donanımlı bir başkan aday adayımızdır. Kendisini başvurusu bizleri memnun etmiştir. İnşallah kapsamlı değerlendirmelerimiz ve genel merkezimizin onayı ile en hayırlı olan adayımızı halkımızın takdirine sunacağız. Hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.