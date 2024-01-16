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Katılım sağlayan STK temsilcilerine teşekkür eden KOSGEB Van Müdürü Bilal Emre Yörük, “Toplantıya ev sahipliği yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası’na (VANTSO) ve toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür ederim. Bugün sizlerle yeni bir destek programı olan Yeşil Sanayi Destek Programının tanıtım ve bilgilendirme sunumunu gerçekleştireceğiz” dedi.

Programın tanıtımını yapan KOSGEB Kobi Uzmanı Buğra Uçakçıoğlu, “KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı adı altında iki çağrı ile ilana çıktı. 08 Aralık 2023 tarihi itibariyle, bu çağrılardan ilki KOBİ’lerin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Teklif Çağrısı, bir diğeri ise Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı. Bu iki programın toplam çağrısı 250 milyon dolar tutarında. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, TÜBİTAK ve KOSGEB’in toplam bütçesi 450 milyon dolar olarak karar kılındı.” ifadelerini kullandı.

YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI ÇAĞRILARI BİLDİRİLDİ

KOSGEB Van Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı, VANTSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme ve STK temsilcisinin katıldığı toplantıda Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, Yeşil Sanayi Destek Programı Proje Teklif Çağrıları katılımcılara bildirildi.

Dünya Bankası desteği ile KOSGEB tarafından yürütülen, toplam bütçesi 250 milyon dolar olan “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” kapsamında; Bileşen 1.1:Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımları ve Bileşen 1.2:Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi ile ilgili küçük ve orta ölçekli sanayi KOBİ’lerinin projelerinin destekleneceği aktarıldı.

SANAYİ KOBİ'LERİNİN GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARI DESTEKLENECEK

Güneş enerjisi yatırımlarının desteklemesi çağrısının amacı; sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin enerji sistemlerini karbondan arındırmak, KOBİ'leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve KOBİ'lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini arttırmak olarak açıklandı.

Güneş Enerji Sistemi kapsamında işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması için başvuru yapmaları bekleniyor.

Güneş Enerjisi Yatırımlarını Desteklenmesi programı destek oranı yüzde 60 ve destek üst limiti geri ödemeli biçimde 14 milyon TL olarak belirlendi. Desteklenecek proje giderleri ise makine ve teçhizat giderlerinden oluşuyor.

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE TEMİZ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ

Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi çağrısının amacı ise; sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunması olarak açıklandı.

İşletmeler, Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi programı kapsamında; enerji verimliliği, su verimliliği, ham madde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz, döngüsel ekonomi başlıkları altında başvuru yapabilecek.

Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi programı destek oranı yüzde 70 ve destek üst limiti geri ödemeli biçimde 4 milyon TL olarak belirlendi. Desteklenecek proje giderleri ise; personel, makine, teçhizat, yazılım ve hizmet alım giderlerinden oluşuyor.

NEREDEN NE ZAMAN BAŞVURULUR?

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi çağrı programlarına e Devlet sistemi üzerinden başvurular kabul edilecek. Ayrıca KOSGEB’den bu proje kapsamında geri ödemeli destek alabilmek için, destek tutarı kadar teminat göstermek gerekiyor.

Her iki çağrı programında da depremden etkilenen illerde destek oranının, işletmenin hasar durumuna göre yüzde 80 ve yüzde 90 olarak uygulanacağı ifade edilen çağrı programlarına başvuru takvimi 08 Aralık 2023-30 Kasım 2024 (23:59) olarak açıklandı.