Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erciş Şube Şefliği ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekleri, kaçak avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde dün gece yapılan yol kontrol çalışmalarında kafes avcılığı yapan 4 kişi tespit edildi. Şahısların kullandığı araçta yapılan aramada 38 kınalı keklik ile avda kullanılan malzeme ele geçirildi. Kafes ve tuzaklama malzemelerine el konulurken, şahıslar hakkında toplam 51 bin TL tazminat kararı ile 32 bin 620 TL idari para cezası verilecek. DKMP ekipleri, destekleri için Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı personeline çok teşekkür etti.

Kaynak: İHA