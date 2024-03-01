Van’da Okullar arası Boks İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Farklı kilolarda 275 kişinin katılım sağladığı il birinciliği müsabakaları büyük çekişmelere sahne oldu.

Zevkli ve zorlu mücadeleler sonucunda kategorisinde 1. olmayı başaran sporcular, Van’ı Türkiye Boks Şampiyonası’nda temsil edecek.

Farklı kilolarda kızlar ve erkeklerin ringe çıktığı müsabakalar, Tuşba Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldı.

Yoğun ilgi gören müsabakalar sonucunda kızlar ve erkeklerde kilosunda 1. olanlar belirlendi. İl birincileri, Türkiye Boks Şampiyonası’na katılarak Van’ı temsil edecekler.

“GENÇLER GELECEK İÇİN UMUT VADETTİ”

Bir çok boksör yetiştiren milli antrenör, Boks İl Temsilcisi Ayhan Öz, 275 sporcunun katılım sağladığı Okullar arası Boks İl Birinciliği müsabakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çok sayıda yetenekli genci bir arada görmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Öz, “Çok zevkli ve çekişmeli müsabakalar izledik. İlimiz gençleri gelecek için çok büyük umutlar vadettiler. İl ve ilçelerimizden toplamda 275 sporcu katıldı. Müsabakalar çok zevkli ve çekişmeli geçti. Müsabakalar neticesinde birinci olan sporcularımız Türkiye Boks Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler” dedi.

Kendilerine desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir’e de teşekkür eden Öz; “Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Yalçın Özdemir'e, tüm antrenör arkadaşıma, ekibime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.