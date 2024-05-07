Erciş Gençlik Belediyespor’u 4 – 3 mağlup eden İpekyolu Belediyesi Spor Kulübü, Van 1. Amatör Ligde şampiyon oldu. Van İpekyolu ilçe stadında oynanan maçın hakemliğini; Sercan Karaca, Yakup Erdoğan, Ömer Akman ve Furkan Küçükoğlu yaptı.

İpekyolu Belediyesi Spor Kulübü’nün 4-3’lük skorla galip geldiği final maçını; İpekyolu Belediyesi Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri Cahit Şen, Mehdi Borak, Sibel Sarı, Nergiz Abi, İpekyolu Belediyesi Gençlik Spor Müdürü Fevzi Fidan, İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Cemil Uca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölge Müdürü Cengiz Polater, Van Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ramazan Kıvanç, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Van Şube Başkanı Taner Coşkun, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Odabaşı, Bölgesel Hakem Kurulu (BHK) Üyesi Zafer Korkmaz, İl Hakem Kurulu (İHK) Başkanı Halil Kurt ve çok sayıda taraftar tribünden izledi.

Van Amatör Ligdeki gruplarını lider tamamlayan Van İpekyolu Belediyesi Spor Kulübü ev sahipliğini yaptığı karşılaşmada rakibi Erciş Gençlik Belediye Spor’u 4-3 mağlup ederek, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 3-3 berabere tamamlandı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçın ikinci yarısında ise Van İpekyolu Belediyesi Spor Kulübü kritik dakikada bulduğu golle maçı 4-3 kazanarak, 2023-2024 Van Amatör Lig şampiyon oldu.

Van İpekyolu Belediyesi Spor Kulübü’ne galibiyeti Mertcan Aldemir (2), Ferhat Temizer ve Emrah Izaraz’ın atmış olduğu goller getirdi.

Tecrübeli Antrenör Kadir Kartal’ın yönetimindeki Van İpekyolu Belediyesi Spor Kulübü, bu şampiyonlukla Bölgesel Amatör Lig’deki final maçını Van Gölü Spor ile oynayacak.