Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Rashica'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda, top yan ağlarda kaldı.

31. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, top yandan dışarı çıktı.

40. dakikada savunma arkasına atılan pasla sağdan ceza sahasına giren Bassogog, meşin yuvarlağı arkadan gelen Flips'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.

İlk yarı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında Efkan Bekiroğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Chatzigiovanis'in plase şutunda top kaleci Mert'te kaldı.

55. dakikada ön alanda presle topu kapan MKE Ankaragücü'nde Efkan Bekiroğlu'nun pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bassogog'un şutunda, Mert Günok topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında savunma topu kornere uzaklaştırdı.

70. dakikada Beşiktaş öne geçti. Savunmadan paslaşarak çıkma düşüncesinde olan MKE Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, ayağı kayması sonucu pasında hedefine ulaşamadı. Hata sonucunda ceza sahası dışında topu kontrol eden Muçi'nin ceza sahasına girerken şutunda top filelere gitti: 1-0.

82. dakikada Muçi'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un sert şutunda, kalecinin müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere çıktı.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş 17'inci kez finalde

MKE Ankaragücü'nü tek golle geçerek finale yükselen Beşiktaş, tarihinde 17'inci kez adını son 2 takım arasına yazdırmayı başardı.

1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götüren Beşiktaş; 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

Muçi 4. golünü attı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muçi, yeni takımını finale götüren golü kaydetti.

70. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının hatasını değerlendirerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturan siyah-beyazlı oyuncu, Beşiktaş'taki 4. gol sevincini yaşadı.

Kupada İstanbulspor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü filelerini havalandıran Muçi, başkent ekibini lig müsabakasının ardından kupada da boş geçmedi.

Öte yandan Muçi'nin 82. dakikada savunmanın arkasına attığı topta Beşiktaş, Cenk Tosun'la gole yaklaştı. Ancak üst direk gole izin vermedi.

Ghezzal sakatlandı

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Rachid Ghezzal, sakatlanarak maça devam edemedi.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok sayıda maçta forma giyemeyen tecrübeli futbolcu 63. dakikada yerini Chamberlain'e bıraktı.

Başkent ekibini 4 maçta 2. kez yendi

Bu sezon MKE Ankaragücü'yle lig ve kupada 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, başkent temsilcisini 2. kez mağlup etti.

Ankara'daki maçlarda rakibiyle 0-0 ve 1-1 berabere kalan Beşiktaş, İstanbul'da oynadığı lig müsabakasını 2-0 kazanırken, kupadan da 1-0 galibiyetle ayrıldı.