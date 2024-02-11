31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere kısa bir süre kaldı. Genel seçimlerde iyi bir çıkış yakalayıp meclise milletvekili gönderen Yeniden Refah Partisi, arkasına aldığı rüzgarı yerel seçimlerde de sürdürmek istiyor. AK Parti ile ittifak yapmayıp seçime kendi aday listesiyle girecek olan Yeniden Refah Partisi, oy oranını arttırmak istiyor.

Geçen genel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden Van 1. Sıra milletvekili adayı olan ve yaklaşık 17 bin oy alan Doç. Dr. Kamil Yavuzer, partisinin Gaziantep Şehitkamil belediye başkan adayı olarak belirlendi. Bir süre önce Gaziantep'e yerleşen ve oradaki özel bir hastanede çalışan Yavuzer, kısa bir süre içerisinde Gazianteplilerin gönlünü kazandı.

Aslen Vanlı olan Yavuzer, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlerde resmen Yeniden Refah Partisi'nin Şehirkamil belediye başkan adayı olarak belirlendi.