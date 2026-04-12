Van’da gezilecek yerler listesinin en başında gelen, asırlara meydan okuyan Kaya Çelebi Camii, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Eski Van Şehri’nin sessiz tanığı olan bu muhteşem yapı, hem mimarisi hem de hüzünlü hikayesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Yarım Kalan Bir Hikayenin Muhteşem Sonu

Kaya Çelebi Camii’nin temelleri, 1660 yılında Kaya Çelebi Zade Koçi Bey tarafından atılmıştır. Ancak caminin yapımı, Koçi Bey’in talihsiz idamı nedeniyle bir süre duraklamış, 1663 yılında Cem Dedemoğlu Mehmet Bey tarafından tamamlanarak şehre kazandırılmıştır. Osmanlı mimarisinin Doğu Anadolu’daki en zarif örneklerinden biri kabul edilen cami, 1993’teki restorasyonun ardından son olarak 2025'te yapılan modern dokunuşlarla ihtişamını korumaktadır.

Mimaride Estetik: İki Renkli Kesme Taşlar ve Geometrik Süslemeler

Kaya Çelebi Camii’ni diğer yapılardan ayıran en büyük özellik, inşasında kullanılan iki renkli kesme taşlardır. Caminin dış cephesi, bu taşların uyumu ve farklı formlardaki pencereleriyle adeta bir sanat eserini andırıyor.

Zengin Süslemeler: Kuzey cephesindeki giriş kapısı ve pencerelerde yer alan bitkisel ve geometrik motifler, dönemin işçilik kalitesini gözler önüne seriyor.

Osmanlı Mirası: Yapı, bölgedeki Osmanlı dönemi mimari kimliğini en saf haliyle temsil eden nadir eserlerden biridir.

Eski Van Şehri’nin İbadete Açık Tek Camisi

Van Kalesi’nin gölgesinde, Eski Van Şehri sınırları içerisinde yer alan Kaya Çelebi Camii, bölgedeki tarihi doku içerisinde ibadete açık olan tek cami olma özelliğini taşıyor. Bu durum, onu sadece turistik bir durak değil, aynı zamanda yaşayan bir kültür mirası haline getiriyor.

Turistlerin Gözdesi: Giriş Ücretsiz!

Gezginler ve fotoğraf tutkunları için müjdeli haber; caminin restorasyonu tamamen bitti ve pırıl pırıl haliyle ziyarete hazır. Üstelik bu tarihi atmosferi solumak ve bu estetik harikayı yakından görmek tamamen ücretsiz.

Van’da Gezilecek Yerler Arasında Neden Kaya Çelebi Camii?

Eğer Van’a bir seyahat planlıyorsanız, Van Kalesi’ni ziyaret ettikten sonra hemen eteklerinde yer alan bu tarihi yapıyı rotanıza eklemelisiniz. Şehrin modern gürültüsünden uzak, tarihin tam ortasında bir huzur durağı arayanlar için Kaya Çelebi Camii biçilmiş kaftan.

WanHaber ve gezi rehberlerinde sık sık kendine yer bulan bu cami, restorasyon sonrası yeni yüzüyle sizleri bekliyor!