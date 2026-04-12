Van’ın saklı cenneti olarak bilinen ve bembeyaz teraslarıyla Pamukkale’yi aratmayan Başkale Travertenleri, doğa tutkunlarının ve gezginlerin yeni gözdesi haline geldi. "Doğu’nun Pamukkalesi" olarak anılan bu doğa harikası hakkında merak edilen tüm detayları, ulaşım rehberini ve ziyaret tüyolarını sizler için derledik.

Doğu’nun Beyaz Mirası: Başkale Travertenleri Gezi Rehberi

Van’ın Başkale ilçesinde yer alan ve "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen Başkale Travertenleri, kristal beyazlığındaki terasları ve turkuaz sularıyla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikte bulunan bu doğal oluşum, el değmemiş yapısıyla keşfedilmeyi bekleyen bir hazine niteliğinde.

Başkale Travertenleri Nasıl Oluştu?

Jeolojik olarak kalsiyum karbonat bakımından zengin termal suların yüzeye çıkıp havayla teması sonucu çökelmesiyle oluşan bu travertenler, binlerce yıllık bir sürecin ürünüdür. Aktif olarak oluşumu devam eden bu alan, basamaklı havuz yapısıyla eşsiz bir peyzaj sunmaktadır.

Başkale Travertenleri’ne Nasıl Gidilir?

Başkale Travertenleri, Van şehir merkezine yaklaşık 160 kilometre, Başkale ilçe merkezine ise yaklaşık 45 kilometre mesafede, Dereiçi (Keleşan) köyü yakınlarında yer almaktadır.

Özel Araç ile: Van-Hakkari karayolu üzerinden Başkale ilçesine ulaştıktan sonra, Dereiçi köyü tabelalarını takip ederek bölgeye ulaşabilirsiniz. Yolun son kısımları stabilize olduğu için yüksek alt yapılı bir araç tercih etmeniz konforunuzu artıracaktır.

Toplu Taşıma: Van merkezden Başkale minibüslerine binerek ilçe merkezine gelebilir, buradan Dereiçi köyüne giden yerel araçlar veya taksilerle ulaşım sağlayabilirsiniz.

Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

En çok merak edilen sorulardan biri olan ücret konusuna gelecek olursak; Başkale Travertenleri’ne giriş şu an için ücretsizdir. Herhangi bir saat kısıtlaması bulunmasa da, alanın doğal yapısını korumak ve güvenli bir gezi yapmak adına gün ışığından yararlanılması tavsiye edilmektedir.

Hangi Mevsimde Gidilmeli?

Başkale Travertenleri her mevsim farklı bir güzelliğe bürünse de, ziyaret için en ideal zamanlar şunlardır:

İlkbahar ve Yaz (Mayıs - Eylül): Travertenlerin beyazlığı ile çevredeki yeşilliğin birleştiği, suların en canlı göründüğü dönemdir. Fotoğrafçılık için en uygun ışık ve hava koşulları bu aylarda yakalanır. Kış: Bölgenin sert iklimi nedeniyle ulaşım zorlaşsa da, kar altındaki travertenler masalsı bir görüntü sunar. Ancak kış ziyareti için mutlaka profesyonel ekipman ve uygun araç gereklidir.

Ziyaretçiler İçin Önemli Notlar

Doğayı Koruyun: Alan "kesin korunacak hassas alan" statüsündedir. Çöp bırakmamaya ve traverten yapılarına zarar vermemeye özen gösterilmelidir.

Hazırlıklı Olun: Bölgede henüz gelişmiş bir tesis bulunmadığı için yanınızda su, atıştırmalık ve güneş kremi bulundurmanız faydalı olacaktır.

Yürüyüş: Travertenlere ulaşmak için kısa bir yürüyüş yapmanız gerekecektir, bu yüzden rahat ve kaymaz tabanlı ayakkabılar tercih etmelisiniz.