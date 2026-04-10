Akdamar Kilisesi'nin Tarihi ve Mimari Önemi

915-921 yılları arasında Kral I. Gagik tarafından Mimar Manuel’e yaptırılan Akdamar Kilisesi (Kutsal Haç Kilisesi), Ermeni mimarisinin en seçkin örneklerinden biridir. Kilisenin dış cephesindeki taş kabartmalar, İncil ve Tevrat’tan sahnelerin yanı sıra günlük yaşamı ve av sahnelerini de betimler.

Biliyor muydunuz? Akdamar Kilisesi, 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilmiştir. Akdamar Kilisesi'nde her Eylül ayının ilk pazar günü ayin yapılır.

Akdamar Adası’na Nasıl Gidilir?

Akdamar Adası’na ulaşım sadece göl üzerinden teknelerle sağlanmaktadır. İşte adım adım ulaşım rehberi:

Özel Araç İle: Van şehir merkezinden İpekyolu üzerinden Edremit ve Gevaş istikametine doğru ilerleyin. Yaklaşık 45-50 km sonra Akdamar İskelesi tabelalarını göreceksiniz.

Toplu Taşıma İle: Van Şehir Otogarı'ndan kalkan Gevaş Minibüslerine binerek iskeleye ulaşabilirsiniz.

Tekne Seferleri: Gevaş’taki iskeleden kalkan motorlar doldukça hareket eder. Yolculuk yaklaşık 20-25 dakika sürmektedir ve muazzam bir göl manzarası sunar.

2026 Akdamar Adası Giriş Ücretleri

Müze Kart Geçerli mi? Evet, Akdamar Adası bir ören yeri olduğu için Müze Kart ile ücretsiz giriş yapabilirsiniz.

Giriş Ücreti: Fiyatlar her yıl güncellenmektedir; 2026 itibarıyla sivil giriş ücreti 200 TL, öğrenci tarife ücreti 100 TL'dir. Gişeler sabah 08.30 ila 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Akdamar Adası’nda Mutlaka Yapmanız Gereken 5 Şey

Kabartmaları İnceleyin: Kilisenin dış duvarlarındaki Adem ile Havva, Hz. Davut ve Goliath gibi figürleri yakından görün. Badem Çiçeklerini İzleyin: Eğer bahar aylarında (Nisan-Mayıs) gidiyorsanız, adayı pembeye boyayan badem ağaçları arasında fotoğraf çekilin. Van Denizi’ni Seyredin: Adanın en yüksek noktasına çıkarak Artos Dağı’nın heybetli manzarasını izleyin. Hediye Alın: İskele çevresindeki yerel esnaftan Van’a özgü gümüş işlemeli (Savatlı) takılara göz atın. İnci Kefali Tadın: Dönüşte Gevaş sahilindeki restoranlarda Van’ın meşhur İnci Kefali’ni deneyin.

Akdamar Efsanesi: "Ah Tamara!"

Adanın ismiyle ilgili en yaygın efsane, bir keşişin kızı olan Tamara ile bir çobanın imkansız aşkını anlatır. Çoban, her gece Tamara’nın yaktığı feneri takip ederek adaya yüzer. Ancak bir fırtınada ışığın yeri değiştirilince çoban gölde boğulur ve son nefesinde "Ah Tamara!" diye haykırır. Bu nida, zamanla "Akdamar" ismine dönüşür.

Akdamar Kilisesi Tarihçesi

Van-Tatvan karayolundaki iskeleden yirmi dakikalık bir motor yolculuğu ile ulaşılan Akdamar Adası orijinal kilisesi ile tanınmaktadır. Van'a 55 km. uzaklıktadır.

Akdamar Kilisesi yörede hüküm süren Vaspurakan hanedanınca, Kral I. Gakik tarafından M.S. 915-921 yılları arasında Mimar Keşiş Manuel'e yaptırılmıştır. Kilise merkezi kubbeli, dört yapraklı yonca biçimli haç planında olup kırmızı kesme tüf taşlarıyla inşa edilmiştir.

Yapının dışındaki taş kabartmalarda İncil ve Tevrat'dan alınan dini konuların yanı sıra, dünyevi konular, saray hayatı, av sahneleri, insan ve hayvan figürleri tasvir edilmiştir. Bu kabartmalarda Orta Asya Türk sanatının yoğun etkilerini taşıyan 9. ve 10. yüzyıl Abbasi Sanatı'nın etkilerini görmek mümkündür. Kilise duvarlarının iç yüzeyleri günümüzde hemen hemen kaybolmaya yüz tutan dini konulu fresklerle bezenmiştir. Bu duvar resimleri yöredeki en kapsamlı ve en erken tarihli örnekler olarak ayrı bir önem taşırlar.

Açılış/Kapanış Saatler

Açılış Saati: 08:30

Kapanış Saati: 17:30

Gişe Kapanış Saati: 17:00