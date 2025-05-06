Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Van’ın 2025 yılı Şubat ayı petrol piyasası raporunu yayımladı. Bu dönemde Van’da toplam kullanılan petrol oranı 11.569,30 ton oldu.

Rapora göre Van’da Şubat ayında bayiye teslim edilen benzin miktarı 1.615,15 ton olurken, bayiye teslim edilen toplam motorin miktarı ise 8.092,82 ton olarak gerçekleşti. Van’da petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 70’i motorinden oluşuyor.

Motorin türleri arasında serbest kullanıcıya teslim edilen toplam miktar ise 162,56 ton olarak kayıtlara geçti.

Şubat ayı 2025 yılı raporunda bayiye teslim edilen fuel oil oranı 25,92 ton olurken, bu dönemde Van’da kullanılan havacılık yakıt oranı ise 1.672,84 olarak gerçekleşti.