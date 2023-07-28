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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi’ne yeni bir devlet hastanesi yapılacak. Söz konusu hastanenin yapılacağı arazi belli olurken, Van Valisi Ozan Balcı ve beraberindeki protokol üyeleri, araziyi yerinde görerek, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun’dan bilgi aldı.

Van’ın bir çok ilçesinde yeni hastane yapımları devam ederken, Bostaniçi Mahallesi’nde de yeni bir hastane yapımı için kollar sıvandı.

Bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni hastane için arazi seçimi yapıldı. Söz konusu araziyi Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve beraberlerindeki protokol üyeleri ziyaret etti.

Burada incelemelerde bulunan Vali Balcı ve beraberindeki protokol üyelerine, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun tarafından çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Bir süre alanı inceleyen Vali Balcı, bu sırada karşılaştığı çocuklarla sohbet ederek kitap hediye etti.