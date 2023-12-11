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Çetin geçen kışları ile bilinen Van'ın Bahçesaray ilçesi, bu kışa sa benzer görüntülerle giriş yaptı.

Kış mevsiminin ilk çığına tanıklık eden Bahçesaray ilçesi için kaymakamlık önemli bir uyarıda bulundu.

"Vatandaşlarımıza duyurulur" başlığı ile Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; "AFAD'ın hazırladığı Çığ Patikası ile birçok bölgede çığ tehlikesinin bulunduğu ilçemizde haritadaki ve diğer muhtemel bölgelerdeki risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı rica ediyoruz" denildi ve Bahçesaray ilçesi çığ patikası haritası paylaşıldı.