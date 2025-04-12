Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2025 yılı Mart ayı verilerinin açıklandığı raporda Van’a ait istatistikler ile tesislerin oda ve yatak sayıları yer aldı. Ayrıca çevreye duyarlı konaklama tesisleri de raporda belirtildi; ancak Van’da hiçbir konaklama tesisi çevreye duyarlı tesis olarak gösterilmedi.

İşletme Belgeli Tesisler

İşletme belgeli verilerde Türkiye geneli tesis sayısı 7 bin 196, oda sayısı 568 bin 282, yatak sayısı ise 1 milyon 191 bin 707 oldu. Aynı dönemde Van’a ait verilerde bakanlık onaylı tesis sayısı 47, oda sayısı bin 942, yatak sayısı ise 3 bin 976 olarak açıklandı.

Yatırım Belgeli Tesisler

Yatırım belgeli konaklama tesislerine ilişkin verilerde, Türkiye genelinde tesis sayısı 627, oda sayısı 66.459 ve yatak sayısı 148.408 oldu. Van’da ise 14 yatırım belgeli tesis bulunurken, oda sayısı 786 ve yatak sayısı 1.577 olarak raporlandı.

Basit Konaklama Tesisleri

Basit konaklama işletme belgeli tesislerde Türkiye geneli veriler, 14.106 tesis, 310.957 oda ve 627.331 yatak olarak açıklandı. Van’da bu kategoride 38 tesis bulunurken, oda sayısı 1.246 ve yatak sayısı 2.492 olarak kaydedildi.