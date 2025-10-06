Mülkiyeti Gürpınar Belediyesine ait Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 76 mesken (daire) açık teklif usulüyle satışa çıkarılacak.

Satışı gerçekleştirilecek olan daireler için yayımlanan ilanda, “Van İli, Gürpınar Belediye Başkanlığı tarafından mülkiyeti belediyeye ait Cumhuriyet Mahallesinde, imarın 373 ada 9 nolu parseldeki B Blok’ta 27 adet mesken (daire) ve 373 ada 10 nolu parselde bulunan A ve C Blok’taki 49 adet mesken (daire), 2886 sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.” denildi.

GÜRPINAR İLÇESİNDEKİ DAİRELERİN İHALE TARİHLERİ

Açık teklif usulü ile satışı yapılacak daireler farklı günlerde ihaleye çıkılacak. 21 dairenin ihalesi 15 Ekim Çarşamba günü saat 09.00’da başlayacak. 21 daire için ihale 16 Ekim Perşembe günü saat 09.00’da yapılacak iken 20 daire için ihale ise 17 Ekim Cuma günü saat 09.00’da başlayacak.

Son 14 daire için ihale tarihi ise 21 Ekim Salı günü saat 09.00 olarak açıklandı. İhaleler, Gürpınar İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:36’da yer alan Belediye Hizmet Binası Encümen salonunda yapılacak.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?

- Adres Beyanı (Türkiye'de tebligat için adres beyan),

-İkametgah Belgesi (Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge),

-Kimlik Fotokopisi,

-Gürpınar Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden borç yoktur yazısı,

-İlan ile ilgili tüm detaylar https://www.ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.