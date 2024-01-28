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VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları kapsamındaki kesintileri devam ediyor. Kış aylarında da devam eden kesintiler zaman zaman sıkıntılar oluşturuyor.

Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın (29.01.2024) Van’ın 6 ilçesinde enerji kesintisi uygulanacak. Sabah 09.00’da başlayacak kesintiler saat 17.00’ye kadar sürecek.

İPEKYOLU:

29.01.2024 - Saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında Ortanca, Karakoç, Irgat, Dibekli, Yatıksırt, Gövelek, Bostaniçi, Yukarıgüneyce, Aşağıçitli, Baklatepe, Dereüstü, Erçek, Değirmenarkı, Ağzıkara, Aktaş, Beşçatak, Yalınağaç, Çalımlı, Arıtoprak, Kaymaklı - Aşağıgölalan, Ilıkaynak, Erçek, Karagündüz, Yukarıgölalan, Bostaniçi, Yukarıgüneyce Mahallelerinde

TUŞBA:

29.01.2024 - Saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında Beyüzümü, Çomaklı, Çobanoğlu, Alabayır, Yalnızağaç, Kozluca, Gedelova, Gölyazı - Beyüzümü, Kelle Mahallelerinde

ÖZALP:

29.01.2024 - Saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında Sugeçer, Gültepe, Boyaldı, Yukarıayazca, Aşağımollahasan, Karlıyamaç, Hazine, Bağrıaçık, Çamurlu, Yukarıçavdarlık, Yukarımollahasan, Damlacık, Emek, Yukarıyorganlı, Yavuzlar, Yarımkaya, Boyaldı, Dönerdere, Eğribelen, Sugeçer, Bodurağaç, Çırakköy, Dorutay, Hacıali, Kaşıkara, Yukarıtulgalı, Kalecik, Yukarıbalçıklı, Yumruklu, Çavuşlar, Mahmudiye, Aşağımollahasan, Boğazkesen, Kırkçalı, Gözdeğmez, Aşağıyorganlı, Çubuklu, Sağmalı, Yünkuşak, Aşağıbalçıklı, Hacıkışlak, İstasyon, Mehmetalan, Mollatopuz, Aşağıakçagül, Kargalı, Aksorguç, Aşağıkoçkıran, Sarıköy, Seydibey, Tepedam, Altınboğa, Eski Emek, Oymaklı, Savatlı, Aşağıtulgalı, Cumhuriyet, Dağdeviren, Günyüzlü, Şehittepe, Şemsettin Mahallelerinde.

GÜRPINAR:

29.01.2024 - Saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında Umut, Elaçmaz Mahallelerinde

MURADİYE:

29.01.2024 - Saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında Kuşçu, Akbulak, Dağören, Erişen, Sürüyolu, Sarımemet, Çakmak, Esenkoç, Doğangün, Akçaçay, Otlakbaşı Mahallelerinde.

SARAY:

29.01.2024 - Saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında Çakmakköy, Kurucan, Zincirkıran, Baltepe, Kapıköy, Beyarslan, Kazımpaşa, Karahisar, Kekikdüzü, Keçikayası, Örenburç, Yeşilağaç, Bakışık,Çartak, Yamanyurt, Sırımlı, Atatürk, Dolutaş, Mahmudiye, Feritmelen, Kargalı, Kepir, Çaybağı, Değirmigöl, Kazlıgöl, Koçbaşı Mahallelerinde.