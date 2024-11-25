Paylaşılan hava tahmin raporuna göre aralarında Van’ın da yer aldığı 24 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı.

Buna göre; Van genelinde havanın çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

Yağışların Van’ın güney kesiminde yer alan Gürpınar, Başkale, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde bölgesel olarak kuvvetli, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışlı olması ön görülüyor. Meteoroloji tarafından, kuvvetli yağış beklenen Gürpınar, Başkale, Bahçesaray ve Çatak ilçeleri için sarı kod uyarısı verildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği bildirilen Van’da ayrıca kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı da yapıldı.

Meteoroloji’nin yayımladığı uyarıda şu ifadeler bildirildi;

“Akşam saatlerine kadar beklenen kuvvetli rüzgar ve yağışla birlikte yükseklerde tipi ve kar savrulması, rüzgâr üşümesi, enerji nakil hatlarında kopma, çatı uçması, karayolu ulaşımında aksama, karayolu geçitlerinde (Tendürek, Karabet, Kuzgunkıran, Kurubaş) gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, Van Gölü’nde dalga yükselmesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.”

Meteoroloji’nin verilerine göre Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı yağmurlu

İpekyolu: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı yağmurlu