Türkiye bugün sandık başına gitti. Sabah saat 08:00'da başlayan oy verme işlemleri saat 17:00 itibariyle sona erdi. Van'da oy sayım işlemleri başlarken, seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte sonucu bu sayfadan paylaşacağız.

VAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA KAÇ OY ÇIKTI?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili genel seçimleri için oy kullanımı sona erdi. Seçimin sona ermesiyle birlikte Van oy oranları vatandaşlar tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki Van'da son durum nedir? Van'da hangi parti önde? Van'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na kaç oy çıktı? 14 Mayıs 2023 Van seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

VAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erdi. YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler basın kuruluşları tarafından paylaşılabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

VAN'DA HANGİ PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Van'da hangi partinin kaç milletvekili çıkardığını buradan sizlerle paylaşacağız.