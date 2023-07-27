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WanHaber / Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci

Van’ın son günlerde en çok konuşulan konuların başında gelen yetersiz uçak sefer sayısı hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, konu hakkında A haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Van – Hakkari kara yolunda Güzeldere Geçidi’nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van’ın uçak sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.

“ÇÖZÜM ÜRETME GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

A Haber muhabirinin sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Aslında hani çok güzel bir talep, vatandaşımızın uçakla ne kadar uçabilme isteği ve esasının, imkanının nereye geldiğinin de bir göstergesi.

Böyle değerlendirmemizde gerçekten fayda var. Malum turizm sezonu, gerek iç turizm gerekse dış turizmden dolayı bir yoğunluk yaşıyoruz. Malum pandemi sürecinden çıktık, esasında dünyada bütün havayolları gerilerken başta Türk hava yollarımız olmak üzere bütün içerideki hava yolu operatörlerimiz esasında ciddi bir şekilde büyüyorlar.

Buna rağmen yetişmekte zorlanıyoruz. Yani artık hava yolları ücret olarak kara yolu otobüsle yarışmaya başladı. Talepleri aldık, bazı ilavelerimiz oldu ama çok yeterli değil. Türk Hava Yolları, diğer hava yollarımızla beraber konuşuyoruz, inşallah ona bir çözüm üretme gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

