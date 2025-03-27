Van’daki otel ve konaklama tesislerin İranlı misafirler başta olmak üzere tüm yerli ve yabancı turistlere hizmet verdiğini belirten Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, ancak son dönemde konaklama sektörüne yönelik yapılan yanlış haberlerin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Bazı sitelerde ‘İranlı turistler nedeniyle otellerde yer yok’ şeklinde gerçeği yansıtmayan haberlerin dolaştığına vurgu yapan Aksoy, "Öncelikle belirtmek isterim ki, Van’daki oteller ve diğer konaklama tesisleri, İranlı misafirlerimiz başta olmak üzere tüm yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye devam etmektedir.

Ancak, İran’dan gelen turist sayısında önceki yıllara kıyasla düşüş yaşandığı bir gerçektir. Bu tür yanlış ifadeler konaklama sektörüne şu şekillerde zarar vermektedir. Birincisi bu yanlış algı ve rezervasyon kaybına neden olabilir. Çünkü otellerde yer olmadığına dair yanlış bir algı oluştuğunda, potansiyel misafirler rezervasyon yapmaktan kaçınabilir. Bu durum doluluk oranlarını daha da aşağı çekecektir" dedi.

Açıklamalarında konaklama sektörünü güçlendirmek için atılacak adımlara da değinen Aksoy, "Yanıltıcı haberlerin önüne geçmek ve konaklama sektörünü canlandırmak adına bazı stratejiler hayata geçirilebilir. Yerel ve ulusal basın kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak güncel doluluk oranları ve turizm hareketliliği hakkında düzenli bilgilendirmeler yapılmalıdır. Yine sosyal medya ve dijital platformlar aktif şekilde kullanılarak, Van’ın turizm potansiyeli doğru bir şekilde anlatılmalıdır.

Kısa vadede İranlı turistlerin Van’a ilgisini artırmak için özel konaklama ve alışveriş kampanyaları düzenlenmelidir. İran’da faaliyet gösteren turizm acenteleri ile iş birlikleri artırılmalı, ulaşım süreçlerini kolaylaştıracak girişimler desteklenmelidir. Bunun yanında tatil sezonları ve özel etkinlikler gibi dönemlerde İranlı turistlere yönelik avantajlı paketler sunulmalıdır. Sadece İran değil, Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve diğer ülkelerden turist çekmek için tanıtım faaliyetleri güçlendirilmelidir.

Van Gölü, Akdamar Adası, tarihi yapılar ve doğal güzellikler ön plana çıkarılarak kültür turizmi teşvik edilmelidir. Gastronomi turizmi, doğa turizmi ve kültürel festivaller gibi etkinlikler artırılarak Van’ın cazibesi yükseltilmelidir. Ayrıca oteller, restoranlar, turizm acenteleri ve yerel yönetimler ortak hareket ederek turistlere daha cazip fırsatlar sunmalıdır. Misafir deneyimini iyileştirmek için hizmet kalitesi artırılmalı, çalışanlara yönelik eğitim programları düzenlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Tüm olumsuzluklara rağmen Van turizminin güçlenmeye devam ettiğini ifade eden Aksoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda Van’da konaklama sektöründe yeterli kapasite mevcut olup, hem yerli hem de yabancı turistlere hizmet vermeye hazırdır. Gerçek dışı haberlerin yayılmasının önüne geçmek için sektör temsilcileri, basın ve turizm profesyonelleri birlikte hareket etmelidir. Van; doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her zaman cazip bir destinasyon olmaya devam edecektir. Şehrimizi ziyaret etmek isteyen herkesi, kaliteli konaklama ve unutulmaz bir deneyim için Van’a davet ediyoruz."