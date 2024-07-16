Anlık ölçüm, yenilikçi koruma, akıllı radyasyon güvenliği alanlarında hizmet verilmek üzere tasarlanan WeaRadi Guard Projesi mükemmeliyet mührü alarak desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından verilen Mükemmeliyet Mührünü alarak destek almaya hak kazanan projenin ekibi Van YYÜ’den, Dr. Öğr. Üyesi Murat Koca, Uzm. Hmş. Mehmet Eren Gökçen, Müh. Armağan Umut Alkan, Hemş. Elif Gazioğlu ve Prm. Beyza Aksöz Tüci’den oluşurken, danışmanlığını ise Prof. Dr. Berna Oto ve Doç. Dr. Yüksel Akınay yapıyor. Van TEKNOKENT ve Kapadokya TEKNOPARK projeye destek olmaya devam edecek.