Van’da 28 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ‘İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’ kapılarını kapattı. Kent Meydanı’nda 4 gün süren fuarda, Türkiye genelindeki 64 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nün katılımıyla hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen yüzlerce ürün halkın beğenisine sunuldu. Gıdadan tekstile, mobilyadan el sanatlarına kadar oluşan geniş ürün yelpazesi, hem tanıtım hem de satış amacıyla halkla buluşturuldu.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Tetkik Hakimi Cihan İdiz, amaçlarının hükümlü ve tutuklulara meslek edindirmek olduğunu ifade ederek, bu amaçla üretimler gerçekleştirdiklerini söyledi. Van’da 28 Haziran’da kapılarını açan fuarın 2 Temmuz itibariyle sona erdiğini ifade eden İdiz, "Van halkının inanılmaz bir teveccühü oldu. 100 bine yakın kişi fuarımıza ziyaret etti.

Ürünlerin hepsi hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan ürünlerdir. Fuarımızda mobilyadan tekstile, ahşap ürünlerden gıdaya kadar yüzlerce çeşit ürün vardı. Açıkçası Van’ın potansiyelinin farkındaydık ama beklentimizin bir tık üstü vatandaşın ilgisini çektiğimizi düşünüyoruz" dedi.

Üretilen ürünleri satış mağazaları ve fuarlar üzerinden halkın beğenisine sunduklarını belirten İdiz, "Her yıl 4-5 ilde fuarlar düzenliyoruz. 2025 yılının ilk fuarını Kırıkkale’de, ikincisini Van’da düzenliyoruz. Biz çalıştırdığımız hükümlü ve tutuklulara gündelik veriyoruz. Ayrıca onların kısa vadeli sigortalarını yapıyoruz. Bunun yanında meslek çerçevesinde çıraklık, kalfalık ve ustalık belgelerinin yanı sıra hükümlü ve tutuklulara iş yeri açma belgeleri de veriyoruz.

Bu nedenle hükümlü ve tutuklularımız da memnun. Çünkü hem para kazanıyorlar hem de meslek ediniyorlar" ifadelerini kullandı. Fuarlardan elde edilen gelirleri yine hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri çerçevesinde kullandıklarını vurgulayan İdiz, bu şekilde sürekli büyüdüklerini sözlerine ekledi. Fuarı gezen vatandaşlar ise Van’ın bu tarz fuarlara sürekli ihtiyacı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.