İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen 13. Van İnşaat Yapı Dekorasyon ve Emlak Fuarı, 24 Nisan Perşembe günü Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Üç gün süren fuar, bugün tamamlanacak.

Van’daki bu fuar aynı zamanda, bölgenin en büyük yapı sektörü buluşmasına ev sahipliği yaptı.

2012 yılından bu yana düzenlenen ve bölgenin en büyük inşaat fuarı olma özelliğini koruyan etkinlik, bu yıl 84 firma ve 350 markanın katılımıyla gerçekleşti. Yerli ve yabancı sektör temsilcilerini bir araya getiren fuar, yeni iş bağlantıları kurulmasına ve inşaat sektöründeki yeniliklerin tanıtılmasına olanak sağladı.

Yurt içinden ve yurt dışından gelen katılımcılar, üç gün boyunca interaktif buluşmalar ve panellerle sektördeki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı buldu.

Van İnşaat Yapı Dekorasyon ve Emlak Fuarı, aynı zamanda, yerel ekonomiye katkıları ve uluslararası iş bağlantılarıyla da öne çıktı.