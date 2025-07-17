Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı kent estetiğini artırmak ve yaşam alanlarını daha yeşil ve renkli hale getirmek amacıyla başlattığı mevsimlik çiçek dikim çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeye ait seralarda özenle yetiştirilen 250 bin adet kadife, gazanya, petunya, zinya, horoz ibiği ve Çin karanfili gibi mevsimlik çiçek türleri, belirlenen peyzaj planı doğrultusunda şehir genelindeki cadde, kavşak, refüj ve parklara dikildi. Çalışmalar sayesinde Van’ın ana arterleri ve yeşil alanları hem estetik bir görünüme kavuştu hem de yaz mevsiminin enerjisi kente yansıtıldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, çiçek dikimlerinin belli bir program dahilinde tüm yaz boyunca devam edeceğini belirtti. Ayrıca yeşil alanların bakım, sulama ve temizlik hizmetlerinin de aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.