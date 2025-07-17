Vanspor FK, sezon hazırlıkları kapsamında ilk provasını gerçekleştirdi. Kayseri Erciyes’te oynanan hazırlık maçında Hatayspor ile karşılaşan temsilcimiz, mücadelenin 90. dakikasında kalesinde gördüğü golle sahadan 1 – 0 mağlup ayrıldı.

DEĞERLİ BİR MAÇ OLDU

Eksiklerin tespit edilmesi açısından önemli bir maç olarak görülen hazırlık maçında teknik direktör Hakan Kutlu, futbolcuların son durumunu gözlemledi. Ayrıca takımda eksik kalınan mevkiler de hazırlık maçıyla daha net teşhis edilebildi.

İLK KAMP DÖNEMİ BUGÜN SONA ERİYOR

2025-2026 sezonu hazırlıklarını Kayseri Erciyes’te sürdüren Vanspor FK, sabah antrenmanı ile birlikte birinci etap kamp programını tamamlayacak.

Kırmızı – siyahlılar, kısa bir aranın ardından 21 Temmuz’da yeniden Kayseri Erciyes’te toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.