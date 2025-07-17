Albayrak Grubu'nun geleneksel hale getirdiği "Hat Eserleri Sergisi", Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı Van'da, sanatseverlerle buluştu.

"Adil-i Mutlak" temasında hazırlanan sergi, Hüsrev Paşa Camisi avlusunda ziyarete açıldı.

Hüsrev Paşa Camisi imamı ve hattat Ahmet Hüsrev Koyuncu, AA muhabirine, hat sanatının kültürel bir miras olduğunu söyledi.

Serginin ilgi gördüğünü belirten Koyuncu, şunları kaydetti:

"Festival kapsamında bu yıl tekrar sergimizi açtık. Geçen yıl da 'Besmele-i Şerif' temasıyla düzenlenmişti. Bizim için çok önemli bir sergi. Sanatımız unutulmaya yüz tutmuştu fakat yapılan festivallerle sanatımız tekrar gün yüzüne çıktı. Sergimiz iki yılda birçok ziyaretçiyi ağırladı. Bu durum bizi ve yöre halkını sevindirdi. Hüsrev Paşa Camisi Van'ın kalbidir. Birçok turist ilk olarak burayı ziyaret eder. Bu ziyaret esnasında sergimizi de gezme fırsatı buluyorlar. Biz de ecdadımızın sanatını burada ziyaretçilere anlatıyoruz."