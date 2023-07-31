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Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıda, 2023 yılı boyunca yapılacak olan çalışmalar masaya yatırıldı.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıya il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli teknik personeller katıldı.

2023 yılında yeniden uygulanacak projeler masaya yatırılırken, bu kapsamda Van Valiliği tarafından verilen görevler, Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılacak konular ve yıl içinde gerçekleştirilecek faaliyetler ele alınarak teknik çalışma konuları değerlendirildi.

Projelerin başarıya ulaşabilmesi adına, yürütülen projelerin ayrıntılarından bahsedilmesinin ardından konu uzmanları tarafından güncel faaliyetler ile ilgili bilgiler verildi. Projelerin sahada daha etkin uygulanabilmesi konularında bilgi alışverişinde bulunulurken, personel ve çiftçi eğitimleri konularının da ele alındığı toplantı, projelerin başarıya ulaşması ve iyi niyet temennileriyle sona erdi.

van bölge gazetesi