Van’da her yıl 15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında Van Balığı (inci kefali) av yasağı uygulanıyor. Bu tarihler arasında Van Balığı tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakıyor ve bu şekilde neslini devam ettiriyor.

Ancak Van’daki balıkçı esnafı çok önemli bir konuya dikkat çekerek, av yasağı başlangıcının daha erkene alınması gerektiğine vurgu yapıyor. Balıkçı esnafı bunu da, sattıkları Van balığının yumurtalı olmasına bağlıyor. Balıkçılar, buna bir düzenleme getirilmemesi durumunda balığın neslinin tehlikeye girebileceğinden endişe ediyor.

Geçtiğimiz aylarda zaman zaman kilo fiyatı 120 TL’ye kadar çıkan Van Balığı, şu an 50 TL’den satılıyor. Yerine göre 60 ila 70 TL arasında da alıcı bulabiliyor.

“VAN BALIĞI AV YASAĞI ERKEN TARİHLERE ALINMALI”

Fiyat düşüşünün balık bolluğundan ve Ramazan ayında çok tüketilmemesinden kaynaklı olduğunu belirten Esnaf Onur Aksakal, “Van Balığı yılın her ayında da yoğun ilgi görür. Günlük tüketime ve salamura yapımına uygun bir balık. 7’den 70’e herkes sever. Bu yıl Ramazan ayının Mart ayına denk gelmesinden dolayı avlanması fazla, tüketimi az olduğu için fiyatı düştü ve fazla olan balıklarda salamura şeklinde hazırlanıp satışa sunuluyor. Av yasağı 15 Nisan’da başlıyor ama daha erkene alınması gerektiğine inanıyorum. Çünkü şu an temizlediğimiz tüm balıklarda yumurtalar mevcut. Bu şekilde nesli tehlikeye girmiş oluyor. Şuanda balığın kilo fiyatını 50 TL’ye satıyoruz.” dedi.

“AVLANAN BALIKLARIN TAMAMI YUMURTALI”

Esnaf Rojhat Demir ise, “Van Balığı fiyat düşüşü dengesiz avlanmadan kaynaklıdır. Misina (yüzen) ağ kullanımı serbest bırakıldığı için göç yolundaki balıklar yumurtalarını bırakamadan avlanmış oluyor ve nesli tehlikeye düşmüş oluyor. Normalde 15 Nisan’da av yasağı başlıyor ama şimdi balığımızın içine bakıldığında tamamen yumurta dolu. Balıklar Nisan’da değil Mart ayından itibaren su yüzeyinde yoğunlaşır, güneş görür ve ardından yumurta bırakmaya başlar. Maalesef av yasağı başlangıcı geç tarihlerde olduğu için de çoğu bilinçsiz bir şekilde avlanmış oluyor.” sözlerine yer verdi.

“BİLİNÇSİZ AVLANMANIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

Ramazan ayı olduğu için balığa talebin az olduğunu belirten Demir, “Vanlılar genellikle Ramazan ayında balığı çok tüketmez. Çok fazla avlanma da olduğu için satışı olsun diye de fiyatı düşüyor. Önemli olan fiyat ta değil bir düzenleme yapılmasını da istiyoruz. Çünkü ileriye dönük düşündüğümüzde balık nesli tehlikede oluyor. Bu durum düzeltilmeli, göç yolundaki balığımızın bilinçsiz avlanmasının önüne geçilmelidir. Güncel olarak yerine göre de fiyatında değişiklik de oluyor. Bazı yerlerde 50 TL, yerine göre de 60 TL veya 70 TL’ye kadar da satışı gerçekleşebiliyor” ifadelerine yer verdi.