Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, Kurban Bayramı'nın Filistin ve Gazze'nin kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

İlçe teşkilatlarıyla her zaman sahada olduklarını belirten Arvas,"Ekibim, teşkilatımız, gençlik ve kadın kollarıyla birlikte milletimiz için her daim sahadayız. Bayramdan sonra da hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiçbir zaman halkımıza tepeden bakmadık, milletimizin faydasına olmayan hiçbir yerde bulunmadık. 23 yıllık iktidar süresince 'batıda ne varsa Van'da da o olsun' diye iktidarımızın imkanlarını memleketimize kazandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Terörsüz Türkiye hedefiyle bölgedeki sorunların çözüleceğini belirten Arvas, şunları kaydetti:

"50 yıla yakındır kan, gözyaşı, ıstırap, göç ve haksızlıkla bölgemiz çok çekti. Bundan sonra bunların yaşanmaması için siyasi bir bahar havası memleketimizde esiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, 50 yıla yakın var olan sorunu ortadan kaldıracak. Biz de bu kardeşlik atmosferini büyütmek ve hizmetlerimizi halkla buluşturmak için var gücümüzle çalışacağız."

Memleketin sorunlarını çözmeye talip olduklarını ifade eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise "Kurban Bayramı dostluk, kardeşlik ve beraberliktir. Küslerin barıştığı, ailelerin kaynaştığı ve şehirlerde maneviyatın yükseldiği bir gündür. AK Parti kurulduğu günden bu yana istisnasız her bayramı kutlamıştır. Teşkilatlar çözümün ortasındadır. Vatandaş sorun üretir ama bizim görevimiz çözüm üretmektir." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinden söz eden AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de şunları belirtti:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin girişimi, İmralı ile DEM Parti'nin sahip çıkması ve Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesi ile bütün hesaplar bozuldu. Bu saatten sonra dönüş olmaz. İnşallah daha refah içerisinde bir doğu, daha zenginleşmiş bir Türkiye göreceğiz. Biz bundan sonra kardeşlik hukuku içerisinde birbirimize sarılmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Türkiye'de birçok ittifak vardı, bu saatten sonra ülkemizde terörsüz Türkiye ittifakı var. Herkesin buna göre hesabını yapması lazım."

Konuşmaların ardından teşkilat mensupları ve milletvekilleri, partililerle bayramlaştı.