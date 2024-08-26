Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, açılışa hazırlanan Bahçesaray ve Gevaş İlçe Hastanelerini ziyaret ederek hastanelerin açılış öncesi son durumları hakkında bilgi alırken, Çatak Devlet Hastanesini de ziyaret ederek hastane yöneticileri ve hastalarla görüştü.

BAHÇESARAY DEVLET HASTANESİ GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA

Bahçesaray ilçesinde yapımı süren ve son aşamaya gelen Bahçesaray Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve beraberindeki hizmet başkanları, inşaatı inceledikten sonra eksikler, yapılması gerekenler, taşınma ve açılış sürecine ilişkin istişareler gerçekleştirdi.

25 yataklı Bahçesaray Devlet Hastanesinin yakın zamanda acıyışının yapılmasının planlandığı aktarıldı.

GEVAŞ DEVLET HASTANESİ YILSONUNDA AÇILACAK!

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Tosun, yapımında sona gelinen Gevaş Devlet Hastanesini de ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Tosun ve beraberindeki hizmet başkanları, yapımı devam eden ve yılsonu itibariyle açılışı planlanan Gevaş 50 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatını ziyaret ederken, burada yüklenici firmadan son durum ile ilgili bilgi aldı.

ÇATAK DEVLET HASTANESİNİ ZİYARET ETTİ

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve Hizmet Başkanları, Çatak Devlet Hastanesini de ziyaret etti. Nöbetçi Hekim ve personel ile sohbet edilip kolaylıklar dileyen İl Müdürü Tosun ve beraberindekiler daha sonra revizyonu yapılan çatı ve soğutma sistemi ile ilgili yapılan çalışmaları da yerinde gördükten sonra hastaneden ayrıldı.