Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye geneli düzenlenen ve 2 milyon 649 öğrencinin ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 13.00 itibariyle tamamlandı.

Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileler de heyecanla çocuklarının sınavı bitirmelerini bekledi.

Öğrencilerin yıl boyunca hazırlandıkları sınav saat 10.15 itibariyle başladı. YKS'nin ilk oturumu TYT'de Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.

Sınavdan çıkan bazı öğrencilerin yüzü gülerken, bazılarının ise moralinin bozuk olduğu gözlendi. Bir kısım öğrenci sınavın kolay olduğunu söylerken, bazıları ise zor olduğundan söz etti.

YKS yarın düzenlenecek olan 2 oturumla sona erecek. 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve 3.oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) yarın yapılacak.

Öğrenciler yarın 2. oturum sınavına saat 10.15’te başlayacak. 180 dakika boyunca ter dökecek olan öğrencilerin sınavı 13.15’te sona erecek.

YKS’nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi ise saat 15.45’te başlayacak. 120 dakikanın ardından saat 17.45’te oturumlar sona ermiş olacak.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 28 Temmuz 2025'te açıklanacak.