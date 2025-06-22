3 oturumdan oluşan YKS heyecanı dün ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlamıştı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS’nin sınav maratonu devam ediyor. Bugün itibariyle 2. Oturum olan AYT heyecanı başladı.

Van’ın 180 dakika ter dökecek olan öğrencilerin 2. oturum sınavı 13.15’te sona erecek.

Sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara gelen öğrenci ve velileri sınav saatinin başlamasını bekledi. Saat 10.00 itibariyle de okul kapıları kapandı ve aileler okul dışına çıkarıldı.

Çocuklarının iyi bir geleceği için girdikleri zorlu sınav maratonunda aileler de okulların yakınlarında yer alan parklarda heyecanla sınavın bitimini beklemeye başladı.

Sınavların 3. oturumu ise Yabancı Dil Testi (YDT) ile tamamlanacak. Öğleden sonra saat 15.45’te başlayacak olan sınav 17.45 itibariyle tamamlanacak.

ÖSYM takvimine göre YKS tüm sınav sonuçları, 28 Temmuz 2025'te açıklanacak.