Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) heyecanı saat 10.15 itibariyle başladı.

Türkiye geneli ilk oturuma 2 milyon 560 bin 649 aday başvururken Van’da sınava girecek adaylar, sınava girecekleri okulların önüne sabahın erken saatlerinde akın etti.

Türkiye'de üniversite hayalinin ilk adımı olan YKS için saat 10.00 itibariyle okul kapıları kapatıldı. Gürültü ve ses olmaması için aileler okul dışarısına çıkarıldı.

Heyecanla geçecek olan sınav, sabah saat 10:15'te itibariyle başladı. 120 sorudan sorumlu olan öğrenciler 165 dakika ter dökecek. Sınav 13.00 itibariyle sona erecek.

Çocuklarına destek olmak isteyen aileler okulun etrafında bulunan parklarda sınav bitimini beklemeye başladı.

3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü (yarın) yapılacak.